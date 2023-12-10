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Tokat-Sivas karayolunda kaza: 1 kişi daha hayatını kaybetti

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Tokat-Sivas karayolunda minibüsün kamyona arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden 1 kişinin daha kimlik bilgileri tespit edildi. Kazada hayatını kaybeden 5. kişi Ali Karakuş olarak belirlendi.

Tokat- Sivas karayolunda minibüsün kamyona arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden 1 kişinin daha kimlik bilgileri tespit edildi.

Dün gece saatlerinde Tokat- Sivas karayolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5'inci kişinin Ali Karakuş (42) olduğu belirlendi. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinden Tokat'a geldikleri öğrenilen 5 kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tokat Sivas Ölüm Trafik Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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