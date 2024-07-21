Tokat ormandaki örtü yangını korkuttu

TOKAT - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Tokat Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevrede endişeye yol açtı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlattı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın boyutu ise yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.