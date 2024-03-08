Tokat-Niksar yolunda kaza: 3 kişi yaralandı

Tokat- Niksar yolunda meydana gelen kaza nedeniyle 3 kişi yaralandı.

Tokat'tan Niksar istikametine seyir halinde olan Ahmet Kaya yönetimindeki 60 AU 176 plakalı kamyon, D/850-02 Devlet Karayolu'nun 35'inci kilometresinde U virajı mevkiine ulaştığında, direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen sürücü Birgül Erdönmez'in yönetimindeki 60 KN 515 plakalı Opel marka araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan devrildi. Kamyon arkasında bulunan inşaat malzemelerinin bulunduğu torbalar yola savruldu. Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten sağlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Birgül Erdönmez ve yanındaki yolcu olarak bulunan Saliha Bayrak ile kamyon sürücüsü Ahmet Kaya hafif şekilde yaralandı.

Kazanın sebebi ve detayları hakkında soruşturma başlatıldı. - TOKAT