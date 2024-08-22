Tokat-Niksar Karayolunda Tehlikeli Yolculuk

Tokat- Niksar karayolunda iki kişinin eşya yüklü kamyonetin arkasında yaptığı yolculuk, trafikte korku dolu anlara sebep oldu. O anlar çevredeki diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Tokat-Niksar Karayolu, Dönekse mevkiinde çocukların eşya yüklü kamyonetin arkasında yaptığı yolculuk trafikte korku dolu anlara sebep oldu. 2 erkek şahsın eşya yüklü kamyonetin arkasında oturak sadece bir ipten tutunarak tehlikeli yolculuğu gören diğer sürücüler telefonlarının kamerasıyla o anları kayıt altına aldı. Kamyonet sürücüsü hem kendi canını, hem de kamyonet arkasında oturanların canını hiçe sayarak kilometrelerce ilerledi. O anları kayda alan diğer sürücü ise duruma sitem ederek "Tokat-Niksar arası Dönekse mevki. Eşya yükleyip insanları da arkaya atmışlar. Çocuklar arkada kendilerini gizliyorlar. Bak manzaraya. İnsan hayatı bu kadar ucuz işte" dedi. - TOKAT