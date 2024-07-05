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Tokat'ın Zile ilçesinde şiddetli yağışlar sele neden oldu

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Zile ilçesinde temmuz ayında başlayan ve aralıksız devam eden gök gürültülü sağanak yağışlar, sokakları adeta nehre dönüştürdü. Ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde temmuz ayında yağan yağmur nedeniyle sokaklar adeta nehre döndü.

Zile ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden gök gürültülü sağanak yağışlar sele neden oldu. Yollar adeta nehre döndü. Ev ve iş yerlerin alt katlarını su bastı. Yağmur nedeniyle ulaşımda büyük aksamalar oldu, bazı yollar kapandı. İlçeye bağlı Karşıpınar köyünde ise etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu da hayatı olumsuz etkiledi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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