Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremde 5 kişi yaralandı
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sırasında panik yaparak kaçmaya çalışan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sırasında panik yaparak kaçmaya çalışan 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, depremin merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde depremin etkisiyle panik yaşayarak kaçmaya çalışan 5 kişi çeşitli şekillerde yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı. - TOKAT