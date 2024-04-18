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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremde 5 kişi yaralandı

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sırasında panik yaparak kaçmaya çalışan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sırasında panik yaparak kaçmaya çalışan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, depremin merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde depremin etkisiyle panik yaşayarak kaçmaya çalışan 5 kişi çeşitli şekillerde yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sulusaray Deprem Tokat Deprem Doğal Afetler 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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