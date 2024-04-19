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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 338 konut depremde hasar gördü

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde geçtiğimiz gün etkili olan depremlerde 338 konut hasar gördü. Hasar tespit çalışmaları sürerken şuana kadar yapılan tespitlere göre 338 konut, 99 ahır ve 12 cami ve 1 fırında hasar oluştu. Panikle kaçmaya çalışan 5 kişi yaralandı. Yozgat ve Tokat'ta hasar tespit çalışmalarının akşam saatlerinde tamamlanması bekleniyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde geçtiğimiz gün etkili olan depremlerde 338 konut hasar gördü.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde en şiddetlisi 5.6 büyüklükteki depremler Tokat'ta 3, Yozgat'ta da 3 ilçede hasara neden oldu. Hasar tespit çalışmaları sürerken şuana kadar yapılan tespitlere göre 338 konut, 99 ahır ve 12 cami ve 1 fırında hasar oluştu. Panikle kaçmaya çalışan 5 kişi yaralandı. Yozgat ve Tokat'ta hasar tespit çalışmalarının akşam saatlerinde tamamlanması bekleniyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sulusaray Yozgat Tokat Cami Deprem 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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