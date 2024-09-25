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Tokat'ın Erbaa İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu: 54 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Tokat'ın Erbaa İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu: 54 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda, kantar dijital göstergesine saklanmış toplam 54,36 gram metamfetaminle yakalanan M.G. tutuklandı. Şahıs hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem yapıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda, kantar dijital göstergesine saklanmış 54,36 gram metamfetaminle yakalanan M.G. tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda, Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonla uyuşturucu madde getiren M.G. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda, kantar dijital göstergesi içine saklanmış vaziyette 2 parça halinde toplam 54,36 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.G. hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Tamamlanan işlemlerin ardından Erbaa Adliyesine sevk edilen M.G., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla çalışmalara devam edeceklerini belirtti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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