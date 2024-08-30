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Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyon uçuruma yuvarlandı, sürücü yaralandı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada, parke taşı yüklü kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Alan köyü yakınlarında meydana geldi. Y.D. idaresindeki parke taşı yüklü kamyon yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yuvarlanan kamyon hurdaya dönerken sürücüsü ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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