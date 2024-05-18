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Tokat'ın Erbaa ilçesinde evde patlama: 2 jandarma personeli yaralandı

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Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine gittikleri evde patlama meydana geldi. Olayda 2'si jandarma personeli 4 kişi yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ihbar üzerine gittikleri evde patlama meydana geldi. Olayda 2'si jandarma personeli 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir ihbar üzerine Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde bulunan bir eve giden jandarma ekiplerinin eve girdikleri sırada patlama meydana geldi. İddiaya göre 2'si jandarma görevlisi 4 kişi yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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