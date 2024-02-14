Tokat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri Trafik Güvenliği Eğitimlerine Devam Ediyor

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması Timleri, yol kullanıcılarının bilinçlendirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Tokat Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı içerisinde Tokat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından toplam 1.815 öğrenci ve 2.347 sürücü, yolcu ve yayaya yönelik "Trafik ve Trafik Güvenliği" konularında eğitimler verildi. Bu eğitimlerle, yaşam boyu sürdürülebilir bir trafik eğitimi anlayışıyla, trafik kazalarının azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Trafik kazalarının önlenmesinde yol kullanıcılarının davranışlarının kritik bir rol oynadığını belirten yetkililer, bütün yol kullanıcı türlerini kapsayacak şekilde sürdürülebilir ve insan odaklı bir trafik eğitiminin etkili bir çözüm olduğunu vurguluyor. İl Jandarma Komutanlığı, trafik ve yol güvenliği eğitimlerine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışarak, önleyici tedbirlerin alınması ve toplumun trafik kurallarına olan uyumunun artırılması konusunda kararlılıkla hareket ediyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmesi ve trafik kazalarının en aza indirilmesi için Tokat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, gelecek dönemde de eğitim faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. - TOKAT