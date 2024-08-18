Tokat- Erzincan karayolunda seyreden tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Niksar ilçesindeki Fatlı Köprüsü mevkiinde seyreden tır aniden yanmaya başladı. Vatandaşların durumu 112'ye bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tırı tamamen sardı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. - TOKAT