Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tokat Çamlıbel Geçidi'nde devrilen şeker pancarı yüklü tırın yükü yola saçıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat Çamlıbel Geçidi'nde devrilen şeker pancarı yüklü tırın yükü yola saçıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Çamlıbel Geçidi'nde şeker pancarı yüklü tır, iddiaya göre sürücüsünün virajı alamaması sonucu devrildi; dorsedeki pancarlar yola ve yol kenarına saçıldı. Kaza nedeniyle bölgede araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

Tokat'ta Çamlıbel Geçidi'nde şeker pancarı yüklü tırın devrilmesi sonucu dorsedeki pancarlar yola saçıldı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, Çamlıbel Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.O. idaresindeki 60 AEF 670 çekici plakalı tır, sürücüsünün virajı alamaması sonucu devrildi. Devrilen tırın dorsesindeki şeker pancarları yola ve yol kenarına yayıldı. Tırın devrildiği kesimde araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti27

Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi
Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı21

Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

Ünlü şarkıcı eski eşiyle evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
Çankırı'da hafif ticari araç bariyere çarptı! Baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Yolculuk kabusa döndü! Baba ve 9 yaşındaki kızı kurtulamadı
Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda20

Yeni Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin hediyesini 2 kişi zor taşıdı
Kalacak evi olmadığı için minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu16

Evi yoktu, minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar

Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar