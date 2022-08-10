Tokat haber: Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı Tokat habere göre Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktıTOKAT Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı TOKAT Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre; Niksar İlçesi Ustahasan köyü yakınlarda sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuruyan otların alev alması sonucu kısa sürede yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda alevlere Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edidi 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata 3. Sayfa Haberler

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