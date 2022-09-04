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Rize gündem haberi... Rize'de şiddetli sağanak etkili oldu

3. Sayfa Haberleri

Rize gelişmesine göre Rize il genelinde sağanak yağış etkili olurken, Pazar ilçesinde taşkınlar ve su baskınları meydana geldi.

Rize il genelinde sağanak yağış etkili olurken, Pazar ilçesinde taşkınlar ve su baskınları meydana geldi.

Meteoroloji Müdürlüğünden dün yapılan uyarının ardından beklenen şiddetli sağanak yağış Rize'yi etkisi altına aldı. Birçok farklı bölgede ufak çapta toprak kaymalarının yaşandığı Rize'nin Pazar ilçesinde ise sağanak yağış akşam saatlerinde ev ve iş yerlerini su basmasına neden oldu. İş yeri sahipleri işletmelerine giren suyu dışarıya çıkarmaya çalışırken, Karadeniz sahil yolunu ise göle çeviren yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.

(Cengiz Yıldırım/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Rize su 3. Sayfa Güncel Haberler

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