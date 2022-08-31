Tokat 3. sayfa haberi: Otobüste tekme tokat birbirlerine girdiler 3. Sayfa Haberleri Tokat haberi: Otobüste tekme tokat birbirlerine girdilerKOCAELİ Kocaeli'de halk otobüsündeki yolcular arasında kavga çıktı. Otobüste tekme tokat birbirlerine girdiler KOCAELİ Kocaeli'de halk otobüsündeki yolcular arasında kavga çıktı. Yolcular arasındaki arbede vatandaş kamerasına yansıdı. Olay, dün 23.30 sıralarında İzmit-Derince arasında sefer yapan halk otobüsünde meydana geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserin ardından otobüslere binen vatandaşlar arasında bilinmeyen bir kavga çıktı. Genç kız ile yaşlı bir kadın arasında çıkan tartışmaya, diğer yolcular da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Yolcuların tekme tokat kavga etmesi vatandaş kamerasına yansıdı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihat Polat 3. Sayfa Güncel Haberler

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