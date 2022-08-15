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Tokat 3. sayfa haberi... AVM'deki ünlü kahvecide tekme tokat kavga

Tokat 3. sayfa haberi... AVM'deki ünlü kahvecide tekme tokat kavga

Edinilen Tokat gelişmesine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda AVM'deki Starbucks'da tekme tokat kavga çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda AVM'deki Starbucks'da tekme tokat kavga çıktı. Müşterilerin gözü önündeki kavgayı güvenlik güçlükle ayırdı.

Olay, Esas Holding'e ait 41 Burda AVM'de meydana geldi. AVM içinde bulunan dünyaca ünlü kahve markası Starbucks'ta iki grup henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma bir anda tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Müşteriler korku dolu gözlerle dakikalarca süren kavgayı izledi. Bazı müşteriler ise hemen kahveciden ayrıldı. AVM güvenliği kavgaya müdahale etti. Kahvecinin kapıları kilitlenirken, bir grup camları tekmeledi.

Olay anını ise vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Starbucks Kocaeli kavga 3. Sayfa Haberler

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