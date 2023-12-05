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Togg'un karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Togg marka otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Togg'a nazar değdi

Togg'un karıştığı kaza güvenlik kamerasında

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobille çarpışan Togg'da maddi hasar meydana gelirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çankaya Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 NE 544 plakalı Togg marka otomobil ile 38 UK 096 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un karıştığı maddi hasarlı trafik kazası çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Kayseri TOGG Güvenlik Trafik Kazaları 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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