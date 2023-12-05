Togg'un karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Togg marka otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Togg'a nazar değdi
Togg'un karıştığı kaza güvenlik kamerasında
KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobille çarpışan Togg'da maddi hasar meydana gelirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çankaya Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 NE 544 plakalı Togg marka otomobil ile 38 UK 096 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.
Kaza anı kamerada
Öte yandan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un karıştığı maddi hasarlı trafik kazası çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.