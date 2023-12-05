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Togg'un karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

5 Aralık 2023 10:21 Son Güncelleme: 10:23 Abone Ol

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Togg marka otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.