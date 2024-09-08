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Tofaş Otomobil Alevlere Teslim Oldu, LPG Tankı Patladı

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Bursa'da Tofaş marka otomobil alevlere teslim olurken LPG tankı bomba gibi patladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Tofaş otomobil alevlere teslim oldu, LPG tankı bomba gibi böyle patladı

BURSA - Bursa'da Tofaş marka otomobil alevlere teslim olurken LPG tankı bomba gibi patladı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka Şahin model otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken LPG tankı bomba gibi patladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil İtfaiye 3-sayfa Güncel Bursa Tofaş Lpg

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