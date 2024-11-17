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Tofaş Kartal Lastiği Patladı, Refüje Uçtu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki Tofaş Kartal marka otomobilin lastiği patladı. Araç, yağmur suyu tahliye kanalını aşarak refüje uçtu. Sürücü şans eseri yaralanmadı.

Seyir halindeyken lastiği patlayan Tofaş kanalı aşıp refüje uçtu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki Tofaş Kartal marka otomobil lastiğinin patlaması sonucu yağmur suyu tahliye kanalını aşarak refüje uçtu. Araç sürücüsü kazada şans eseri yaralanmadı.

Kaza, dün D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya istikametine seyir halindeki Mustafa T.'nin kullandığı 07 JT 878 Tofaş Kartal marka otomobilin, Manavgat Çevreyolu Köprüsüne yaklaştığı sırada sağ arka lastiğinin patladı. Lastiğin patlaması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yolun sağında bulunan yağmursuyu tahliye kanalını aşarak refüje yan vaziyette çıktı. Şans eseri otomobil sürücüsünün burnunun bile kanamadığı kazanın ardından yolda başka kazalar yaşanmaması için Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro amirliği tarafından önlem alındı. Aracın çekiciye yüklenmesi sırasında yol kısa süreliğine kapatılırken uzun araç kuyruğu oluştu.

Tofaş Kartal Lastiği Patladı, Refüje Uçtu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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