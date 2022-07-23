Tofaş'ın stepne lastiğinin altında 502,09 gram metamfetamin bulundu - Haberler

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Tofaş'ın stepne lastiğinin altında 502,09 gram metamfetamin bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tofaş'ın stepne lastiğinin altında 502,09 gram metamfetamin bulundu Narkotik polisi takibe aldığı otomobildeki aradığı uyuşturucuyu stepnenin altında buldu Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından takibe alınan Tofaş marka otomobilin stepne lastiğinin konulduğu bölümde 502,09 gram...

Tofaş'ın stepne lastiğinin altında 502,09 gram metamfetamin bulundu

Narkotik polisi takibe aldığı otomobildeki aradığı uyuşturucuyu stepnenin altında buldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da narkotik polisi tarafından takibe alınan Tofaş marka otomobilin stepne lastiğinin konulduğu bölümde 502,09 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun bulunma anı ise polis kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Bir şahsın kente uyuşturucu getireceği yönünde bilgi alan polis ekipleri harekete geçti. Söz konusu aracın plakasını tespit eden ve sürücüyü takibe alan ekipler M.O.Ü., isimli şahsın dinlenmek için otele girmesinin ardından harekete geçti. Otel odasına baskın düzenleyen ekipler oda da ve araçta arama yaptı. Polis kamerası tarafından da anbean kayıt altına alınan operasyonda aracı didik didik eden narkotik polisi otomobilin stepne lastiğinin konulduğu bölümde poşet içerisinde 502,09 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonun ardından şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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