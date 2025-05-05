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Tofaş'ın Hurdaya Döndüğü Kazada 4 Kişi Yaralandı

Tofaş'ın Hurdaya Döndüğü Kazada 4 Kişi Yaralandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde kaldırıma çarpan Tofaş marka otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Tofaş'ın hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde kaldırıma çarpıp, yan yatan Tofaş marka otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halde olan Y.S. idaresindeki 31 LE 470 plakalı Tofaş marka otomobil, kaldırıma çarpıp yan yattı. Kazada yan yatan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 4 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
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