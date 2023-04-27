Tofaş hurdaya döndü: 3 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka otomobil hurda döndü. Kazada 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Zonguldak-Ankara karayolu Köroğlu köyü mevkisinde yaşandı. İddialara göre, aşırı hızlı olduğu öne sürülen Şafak D. (21) idaresindeki 67 ACL 548 plakalı Tofaş marka kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle karayolunda yaklaşık 5 metre savruldu. Adeta hurdaya dönen araçta emniyet kemerleri takılı olmadığı öğrenilen sürücü ve yolcular araçtan fırladı.

Kazada, sürücü Şafak D., araçta yolcu olarak bulunan Duygu K. (18) ve kimliği tespit edilemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan ve kimliği tespit edilemeyen bir diğer kadın daha ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı kadının tedavisi sürüyor.

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından ölenlerin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yol uzun süre trafiğe kapatılırken Zonguldak istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan havanın ıslak ve yolun yağışlı olduğu zamanlarda sürücülerin dikkatli ve tedbirli seyretmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Görgü tanığı bir kadın ise kaza yapan aracın bir süre önce kendi araçlarını solladığını ve çok hızlı seyrettiğini öne sürdü. Yol kenarına çarpan aracın bir anda savrulduğunu görünce yardıma koştuklarını anlattı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK