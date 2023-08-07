TMO: "(Derince'deki patlama) Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup, detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi...
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TMO: "(Derince'deki patlama) Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup, detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecektir.
TMO: "(Derince'deki patlama) Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup, detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecektir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa