Tişrin Barajı'nda SDG'nin Saldırısında 2 Asker Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Suriye Savunma Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Tişrin Barajı çevresindeki Suriye ordusuna ait mevzilere düzenlediği saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin yaralandığını açıkladı. Saldırının, daha önceki ateşkes mutabakatlarını ihlal ettiği belirtildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Tişrin Barajı yakınlarındaki Suriye ordusuna ait mevzilere yönelik saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Halep yakınlarındaki Tişrin Barajı'nın çevresindeki ordu mevzilerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, "SDG güçleri, Tişrin Barajı civarındaki Suriye ordusuna ait bir mevziyi güdümlü füze ile hedef aldı. Saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı" denildi.

Açıklamada, "SDG, önceki tüm mutabakat ve anlaşmaları görmezden gelerek ordu mevzilerini hedef aldı ve askerlerimizi öldürdü" ifadeleri kullanıldı.

İki taraf arasında bu ayın başlarında Şam'da gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerin ardından, sözlü mutabakat sağlanarak ateşkes kararına varılmıştı. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
