Tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

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Tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tırla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde İzmir-Manisa karayolunda aynı yönde seyreden tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde İzmir- Manisa karayolunda aynı yönde seyreden tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Manisa - İzmir Karayolu 3. kilometresinde Sabuncubeli tüneli öncesinde İzmir istikametinde saat: 16.15 sıralarında A.D. (44/E) idaresindeki 35 TGA 47 plakalı araca aynı istikamette seyir eden A.A. (62/E) idaresindeki 35 AEH 228 plakalı tırın çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 35 TGA 47 plakalı otomobildeki sürücü A.D. (44/E), yolcular A.D. (44/E), Y.C. (41/E) ve Ö.F.E. (52/E) yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunusemre Manisa İzmir 3. Sayfa Haberler

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