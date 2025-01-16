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Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

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Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti ve hastaneye kaldırdı.

Tırla çarpışıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da tırla çarpışıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolunun Koçören Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hakkı D.'nin kullandığı otomobil, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen Mercedes marka tır ile çarpışarak şarampole devrildi. Demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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