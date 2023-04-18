Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü araçtan sağ salim çıktı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tır ile kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tır ile kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü. Sürücü otomobilden sağ salim yaralı çıktı.
Kaza, Çorlu - Çerkezköy yolu üzeri Veliköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yan yolda seyreden Şükrü Çınar idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Romanya uyruklu sürücünün kullandığı tır çarpıştı.
Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Şükrü Çınar yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa