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Sivas'ta Kavşakta Tıra Çarpan Cip Hurdaya Döndü, 2 Yaralı

Sivas'ta Kavşakta Tıra Çarpan Cip Hurdaya Döndü, 2 Yaralı
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Sivas'ta kavşaktan dönmeye çalışırken bir tıra çarpan cip, hurdaya döndü. Kazada cipin sürücüsü C.K. ve yolcu M.K. yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta kavşaktan dönmeye çalıştığı esnada bir tıra çarpan cip, hurdaya döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. C.K. idaresindeki 58 AFC 144 plakalı Nissan marka cip, kavşaktan dönmeye çalıştığı esnada H.A. idaresindeki 58 ADH 957 plakalı Mercedes marka tıra çarptı. Kazada cip hurdaya dönerken, tırın yakıt deposu delinerek tehlike oluşturdu. Kazada yaralanan cip sürücüsü C.K. ve M.K. adlı yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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