Tırla çarpışan lüks otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Tırla çarpışan lüks otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tırla çarpışan otomobilin su kanalına devrilmesi neticesinde 2 kişi yaralandı. Tırla çarpışan lüks otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tırla çarpışan otomobilin su kanalına devrilmesi neticesinde 2 kişi yaralandı. Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi Dilovası kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 34 BHZ 431 plakalı Audi marka otomobil, A.Ö. idaresindeki 47 KG 041 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp su kanalına devrildi. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü S.K. ile yanında yolcu olarak bulunan kişi kazada yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 kişi, ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, yolda güvenli geçiş sağlamak için tek şeridi trafiğe kapadı. Kazalı araçların kalkmasının ardından yol normal seyrine döndü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Marmara su 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tırla çarpışan lüks otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.