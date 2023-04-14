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Tırın sıkıştırdığı minibüs su kanalına girdi

Tırın sıkıştırdığı minibüs su kanalına girdi

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da tırın sıkıştırdığı kapalı kasa minibüsün yoldan çıkarak su kanalına girdiği kaza maddi hasarla atlatıldı.

Samsun'da tırın sıkıştırdığı kapalı kasa minibüsün yoldan çıkarak su kanalına girdiği kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rize'den Düzce'ye giden Niyazi T. idaresindeki 81 ACF 910 plakalı çay yüklü kapalı kasa minibüs tırın sıkıştırması sonu yoldan çıkarak su kanalına girdi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Düzce 3. Sayfa Haberler

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