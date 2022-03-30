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Tırın kasası devrildi, tüm harç yola saçıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tırın kasası devrildi, tüm harç yola saçıldı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde harç yüklü tır rampada geri geri gelirken devrildi.

KOCAELİ (İHA) - Tırın kasası devrildi, tüm harç yola saçıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde harç yüklü tır rampada geri geri gelirken devrildi. Tır sürücüsü yaralanırken, kasada yüklü olan harç yola döküldü.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi Kaplan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar T. idaresindeki 41 AFA 188 plakalı harç yüklü tır, yol üzerinde bulunan rampadan geri geri gelirken yükün ağırlığıyla devrildi. Kazada tırın sürücüsü yaralanırken, kasada bulunan harç ise yola saçıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye ekipleri ise, iş makinası yardımıyla yola saçılan harcı kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tırın kasası devrildi, tüm harç yola saçıldı

Tırın kasası devrildi, tüm harç yola saçıldı

Tırın kasası devrildi, tüm harç yola saçıldı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - 3. Sayfa

Kocaeli, Polis, Cami, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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