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Tırın hafif ticari araca çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında

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Kırıkkale'de meydana gelen kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Tırın kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tırın hafif ticari araca çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında

KIRIKKALE - Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde kırmızı ışıkta duran hafif ticari araca tırın çarptığı kaza güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kırıkkale- Kayseri karayolu Bağdat Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. yönetimindekiGürcistan plakalı Mercedes marka tır, kırmızı ışıkta bekleyen M.A. yönetimindeki 06 DSV 243 plakalı Dacia marka hafif ticari araca çarptı. Tırın metrelerce sürüklediği hafif ticari araç, demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücüler A.Ö. ve M.A. ile hafif ticari araçta bulunan S.A. yaralandı.

Hurdaya dönen hafif ticari araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan S.A. ile M.A.'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde tırın kırmızı ışık sebebiyle bekleyen hafif ticari araça çarptığı görülüyor. Tır çarptığı aracı metrelerce sürüklüyor. Hafif ticari araç bariyerlere çarparak durabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Kayseri Bağdat Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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