Tırın dorsesindeki gaz betonlar yola savruldu, facia ucuz atlatıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana meydana gelen kazada seyir halinde olan bir tırın dorse kapağının açılması sonucunda taşıdığı gaz betonlar yola savrulurken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Kuşadası-İzmir Karayolu üzerinde Kuştur mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 35 BKN 378 plakalı tırın dorsesindeki kapaklar iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle virajda açılarak içerisindeki gaz betonlar yola savurdu. Kazada tırın hemen arkasında seyreden 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle karayolu kısmi olarak trafiğe kapanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda bir başka kazanın yaşanmasını engellemek için gerekli işaretlemeleri yaparken, yolun dökülen gaz betonlardan arındırılarak yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN