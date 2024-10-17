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Tırın devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Tırın devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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Sivas'ta rulo sac yüklü tırın virajı alamayarak devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sivas'ta rulo sac yüklü tırın virajı alamayarak devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün Kılavuz Mahallesi Şehit Hamit Kandur Caddesi üzerinde meydana geldi. S.A. (36) idaresindeki 58 AER 652 plakalı tır, taşıdığı yükün ağırlığıyla virajı alamayarak devrildi. Devrilen tır 3 katlı bir binanın bahçe duvarını yıktı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan sürücü tedavi altına alınırken kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tırın virajı alamayarak devrildiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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