Tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Zonguldak'ta tırın çarpması sonucunda yaralanan Mevlüt Ş. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta tırın çarpması sonucunda yaralanan Mevlüt Ş. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay 17 Mart tarihinde Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre karşıdan karşıya geçmek isteyen Mevlüt Ş.'ye 78 AAZ 660 plakalı tır çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle biranda yerde kalan Mevlüt Ş. için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mevlüt Ş.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan Mevlüt Ş., 4 günlük yaşama savaşını bugün kaybetti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Mart, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title