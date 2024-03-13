Tırın çarptığı otelin demir gölgeliği çöktü, 2 otomobil zarar gördü

Antalya'nın Serik ilçesinde açılışa hazırlanan otele mobilya eşyası getiren tırın demir direğe çarpması sonucu göçük meydana geldi. Devrilen çelik konstrüksiyonu altında kalan 2 kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Olay, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otele mobilya eşyaları getiren tırın geri manevra yaparken, çelik konstrüksiyondan yapılan gölgeliğin ayağına çarpması sonucu göçme meydana geldi. Bazı işçilerin yıkılan gölgelik altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenilirken, otele malzeme getiren 2 kamyonet göçük altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralananın olmadığı olay sonrası inceleme başlatıldı. Olayın meydana geldiği otelin mayıs ayında faaliyete geçeceği öğrenildi. - ANTALYA