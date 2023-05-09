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Tırın çarptığı kamyonet şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

3. Sayfa Haberleri

Tırın çarptığı kamyonet şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu Kontrolden çıkan tır önce kamyonete ardından ticari araca çarptı: 1 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, önce kamyonete ardından hafif ticari araca çarptı; 1 kişi yaralandı.

Tırın çarptığı kamyonet şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu

Kontrolden çıkan tır önce kamyonete ardından ticari araca çarptı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, önce kamyonete ardından hafif ticari araca çarptı; 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Ömer Öztaş yönetimindeki 41 AIH 979 plakalı tır, önünde duraklayan sürücü Özcan Ilgaryönetimindeki ahşap yüklü 16 ALB 445 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kontrolden çıkan tır, aynı yöne seyreden sürücü Musa Mengüverdi yönetimindeki 11 DE 316 plakalı hafif ticari araca da çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet, kaldırım üzerinden çıkarak kıl payı, şarampole yuvarlanmaktan kurtuldu. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, kamyonetteki yolcu Ufukcan Ilgar yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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