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Tırın çarptığı hafif ticari araç hurdaya döndü: 3 yaralı

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Kırıkkale'de hızını alamayan bir tır, önünde seyreden hafif ticari aracı hurdaya çevirdi. Kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tırın çarptığı hafif ticari araç hurdaya döndü: 3 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de hızını alamayan tır, önünde seyreden hafif ticari aracı hurdaya çevirdi. Kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Kayseri kara yolu üzerindeki Bağdat Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. yönetimindeki GG 966 LG Gürcistan plakalı Mercedes marka tır, önünde seyreden M.A. idaresindeki 06 DSV 243 plakalı Dacia marka hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan hafif ticari araç, demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, sürücülerden A.Ö. ile M.A. ve hafif ticari araçta bulunan yolcu S.A. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönenen hafif ticari araçta sıkışan iki yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan S.A. ile M.A.'nın, genel sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince, yapılan tahkikatın ardından kazaya karışlan tır ile hafif ticari araç otoparka çekildi. Bir süreliğine trafiğe kapanan kara yolu, yapılan çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Kayseri İtfaiye Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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