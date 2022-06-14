Tırın çarptığı genç ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tırın çarptığı genç ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Tırın çarptığı genç ağır yaralandı Uşak'ta tırın çarptığı 17 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Tırın çarptığı genç ağır yaralandı

UŞAK - Uşak'ta tırın çarptığı 17 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza, İzmir - Uşak Karayolu üzerinde Banaz ilçesi Corum Köy'ü yakınlarında meydana geldi. İddialara göre B.M. (58), İzmir istikametine 31 AGF 614 plakalı tır ile seyir halindeyken karşıdan karşıya geçen S.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç yola savruldu. İhbarlar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken tır sürücüsü de gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title