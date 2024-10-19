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Tırın çarptığı elektrik direği devrildi

Tırın çarptığı elektrik direği devrildi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın çarptığı elektrik direği devirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın çarptığı elektrik direği devirildi. Kazada yaralanan olmazken bölgede elektrik kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde 41 ASH 298 plakalı tırı park etmeye çalışan sürücü Ömür G., aracıyla beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrik direği ve teller devrildi. İhbar üzerine polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerken, SEDAŞ personelleri ise elektriği kesti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kocaeli Gebze

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