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Tırın arkadan çarptığı traktördeki karpuzlar yola saçıldı

Tırın arkadan çarptığı traktördeki karpuzlar yola saçıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde karpuz yüklü traktöre aynı yönde seyir halinde olan tır arkadan çarptı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde karpuz yüklü traktöre aynı yönde seyir halinde olan tır arkadan çarptı. Karpuzların yola saçıldığı kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Pınaryazı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde tarlasındaki karpuzları toplayan Emin Çiftçi (53), 20 Y 0039 plakalı traktörüyle yola çıktı. Denizli - Antalya Karayolunda seyir halinde olan Çiftçi'nin kullandığı traktöre, aynı yönde giden A.K. idaresindeki 35 ASB 44 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü savrulurken, karpuzlar ise yola saçıldı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, traktör sürücüsünü Acıpayam Devlet Hastanesine yaralı olarak kaldırdı. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, karpuzların kapladığı yol ise görevliler tarafından temizlendi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla bir süre tek taraflı kapatılan yolda trafik tekrar normal olarak sağlandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Acıpayam Denizli 3. Sayfa Haberler

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