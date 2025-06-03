Tırın Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Motosikletçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tırın Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Motosikletçi Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen feci kazada, 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emre Boztekin tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Boztekin'in cenazesi, ailesi tarafından düzenlenen törenle defnedildi.

Tırın altında kalarak hayatını kaybeden genç motosikletçi son yolculuğuna uğurlandı

Feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçmek istediği tırın altında kalarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında D100 Karayolu İzmit istikameti SGK önünde meydana geldi. 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emre Boztekin iddiaya göre, 41 AVM 598 plakalı tırı geçmek isterken takılarak düştü. Düşen Emre Boztekin, tırın altına girerek ezildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Boztekin'in cenazesi, bugün ailesi tarafından morgdan alınarak Fevziye Camii'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Boztekin, kent mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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