Tırın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti Alışveriş yaptığı pazardan dönerken tırın altında kaldı Bursa'da alışveriş yapmak için gittiği pazardan dönen 74 yaşındaki kadın, ara sokakta geri manevra yapan tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Tırın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Alışveriş yaptığı pazardan dönerken tırın altında kaldı

BURSA - Bursa'da alışveriş yapmak için gittiği pazardan dönen 74 yaşındaki kadın, ara sokakta geri manevra yapan tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Şehit Er Bahattin Gündüzlü Sokakta meydana geldi. Alışveriş yapmak için evden ayrılan Ferhunde Küçükaydın'a, semt pazarından dönerken, geri gelen M.D. idaresindeki 06 DKM 102 plakalı tır çarptı. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle sürücü dururken, vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Küçükaydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 74 yaşındaki Küçükaydın'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sürücü M.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.