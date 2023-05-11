Tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'da tır ile motosikletin çarpıştı. Kazada, tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Güney Çevre Yolu Özel Harekat Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Toprakoğlu idaresindeki motosiklet ile 27 BNE 67 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet tırın altında kalarak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın altında sıkıştığı belirlenen Toprakoğlu, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu çıkartıldı. Sağlık ekipleri Toprakoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Toprakoğlu'nun cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipler ise olay yerinde inceleme yaptı.