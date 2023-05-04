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Tırın altına kalarak yaralandı

Tırın altına kalarak yaralandı

3. Sayfa Haberleri

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde dinlenme tesisinde manevra yapan tırın altında kalan İ. Ç. yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde dinlenme tesisinde manevra yapan tırın altında kalan İ. Ç. yaralandı.

Olay Kaynaşlı ilçesi'nde bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre tesiste mola veren tır sürücüsü İ. Ç., akaryakıt tankeriyle geri manevra yapan M. K.'ya yardımcı olduğu sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu akaryakıt tankerinin altına kaldı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tırın altından çıkartılan İ.Ç. yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaynaşlı Düzce 3. Sayfa Haberler

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