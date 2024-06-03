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Tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tırın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tırın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınana bilgilere göre, ilçenin Köseli Mahallesi'nde Şaban Nergiz idaresindeki 33 DUU 68 plakalı otomobil, 33 DOH 74 plakalı tıra arkadan çarparak altına sürüklendi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezin bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Nergiz, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bismil Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak sevk edilen Nergiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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