Tırı sıkıştıran otomobil sürücüsü kazaya sebep oldu... O anlar kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de tıra yol vermeyip sıkıştırdığı iddia edilen otomobil sürücüsü, maddi hasarlı kazayı sebebiyet verirken, olay amatör kamera tarafından kayda alındı.

Olay dün gece Eskişehir D 200 karayolunun Zafer Mahallesi yakınlarında ki bölümünde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametine ilerleyen 26 FA 439 plakalı binek aracın sürücüsü, arkasında bulunan tıra uzunca bir süre yol vermeyip durdurmak istedi. Arkadan gelen bir başka aracın içindeki vatandaşların cep telefonlarının kamerasına yansıyan olayda, 3 şeritli yolun orta şeridinde ilerleyen araç bir anda fren yapıyor. Araca arkadan vurmamak için sol şeride manevra yapan tır sürücüsü, bir başka kamyona çarpıyor. İki tırın kupalarının çarpıştığı kazayı şans eseri maddi hasarla atlatan iki kamyon sürücüsü, araçlarını yolun kenarına çekiyor. İddiaya göre durdurmak için tırı sıkıştıran otomobil sürücüsü ise, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.