Orman yangınına havadan ve karadan müdahale - Haberler

Orman yangınına havadan ve karadan müdahale İzmir'in Tire ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Tire ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, akşam saatlerinde Yeğenli Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye 8 arozöz, 2 uçak ve 2 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan alevleri söndürme mücadelesi devam ediyor. (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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