Tırdan mazot çalarken suçüstü yakalandılar 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de tırdan mazot çaldığı sırada suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Kocaeli'de tırdan mazot çaldığı sırada suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Olay, Çayırova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.L. ve R.A. isimli şüpheliler tırdan mazot çaldıkları sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezindeki tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çayırova Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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