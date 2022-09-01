Tırdan mazot çalarken suçüstü yakalandılar
3. Sayfa Haberleri
Kocaeli'de tırdan mazot çaldığı sırada suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de tırdan mazot çaldığı sırada suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Olay, Çayırova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.L. ve R.A. isimli şüpheliler tırdan mazot çaldıkları sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezindeki tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa